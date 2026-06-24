Июль считают долгим рабочим месяцем — федеральных нерабочих праздничных дней нет, зато отпусков в это время больше всего. На деле же в июле большое количество неформальных и профессиональных поводов для праздника. Рассказываем, что отмечают в 2026 году, и почему второй месяц лета — отличный выбор для отдыха.

Как отдыхаем в июле 2026

В 2026 году июль насчитывает 31 день, из которых 23 отведены для работы.

Оставшиеся даты — субботы и воскресенья, приходящиеся на 4-5, 11-12, 18-19 и 25-26 июля.

Официальные праздничные и выходные дни в июле

В разгар лета федеральные нерабочие праздничные дни отсутствуют. При этом 8 июля отмечается официальный российский праздник — День семьи, любви и верности, но дополнительным выходным он не является. Именно отсутствие федеральных нерабочих праздников делает июль одним из наиболее выгодных с финансовой точки зрения периодов для работников по трудовому договору — без дополнительного времени простоя заработок сохраняется стабильно.

Сколько дней отдыхаем в июле

Отдых составит всего 8 дней — суббота и воскресенье каждую неделю. Столько же выходных в 2026 году у апреля и сентября, но рабочих дней в них меньше — по 22.

Производственный календарь на июль 2026

Рабочие и выходные дни в июле 2026 по календарю

Рабочие дни распределяются следующим образом:

с 1 по 3 июля, с 6 по 10, с 13 по 17, с 20 по 24, с 27 по 31.

Норма рабочего времени

Нормы рабочего времени зависят от установленной продолжительности рабочей недели. Для стандартной 40-часовой недели в этом месяце предусмотрено 184 часа работы, что соответствует полной загрузке без учета праздничных дней.

Если же режим работы сокращен до 36 часов в неделю, общая норма времени снижается до 165,6 часа, позволяя сотрудникам сохранить баланс между трудовой активностью и отдыхом.

Для тех, кто работает по графику с 24 часами в неделю, месяц предполагает 110,4 часа занятости. Такая разница позволяет учитывать разнообразие трудовых режимов и обеспечивать гибкость в организации рабочего времени.

Праздники в июле 2026 года

В июле 2026 года мир отмечает множество праздников, которые в России не имеют статуса официальных, но остаются важными и интересными событиями. Рассмотрим ключевые даты и их особенности.

Праздники в России

1 июля — День ветеранов боевых действий.

3 июля — День ГИБДД МВД России или День ГАИ, так как в 2024 году ведомство вернуло прежнее название — ГАИ.

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи, совпадающее с народным праздником Иван Купала.

8 июля — День семьи, любви и верности.

10 июля — День воинской славы России.

12 июля — День бортпроводника гражданской авиации, День рыбака и День российской почты.

17 июля — День основания морской авиации ВМФ России.

19 июля — День металлурга в странах СНГ.

26 июля — День Военно-Морского Флота России.

Православные памятные даты и посты

В июле продолжается Петров пост. В 2026 году он длится с 8 июня по 11 июля включительно. Среди важных православных праздников — Рождество Иоанна Предтечи, День святых апостолов Петра и Павла 12 июля, память преподобного Андрея Рублева, день иконы Казанской Божией Матери и День Крещения Руси 28 июля.

Региональные и международные праздники

11 июля — Всемирный день лошади;

20 июля — Международный день Луны;

20 июля — Всемирный день шахмат;

30 июля — Международный день дружбы.

Стоит ли брать отпуск в июле 2026

В 2026 году самым выгодным для отпуска месяцем при ориентире на число рабочих дней считается июль — в нем 23 рабочих дня и нет федеральных нерабочих праздников.

На втором месте — апрель, сентябрь, октябрь и декабрь: в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Далее идут март, июнь и август — по 21 рабочему дню.

Наименее выгодным месяцем остается январь — всего 15 рабочих дней. Менее выгодными также будут февраль и май — по 19 рабочих дней, а также ноябрь — 20 рабочих дней.

Где отдохнуть в июле в России и за рубежом

Второй месяц лета продолжает летний сезон и открывает широкий выбор для путешествий. Среди зарубежных направлений устойчиво популярны Турция, Абхазия и Грузия. Также можно рассмотреть Египет, Армению, Казахстан и Узбекистан — с учетом доступности перелетов, бюджета и правил въезда на момент покупки тура. Внутри России спрос сохраняется на черноморское побережье, курорты Азовского и Балтийского морей, а также на природные маршруты: Байкал, Карелию, Алтай, Дагестан, горные регионы и города Золотого кольца.

Куда не стоит лететь в июле

Мальдивы — влажный сезон: возможны ливни и облачность, но направление не стоит исключать полностью, если важны цена и уединение.

Марокко, ОАЭ — сильная жара; в Марокко особенно тяжело в городах вдали от побережья.

Сейшелы — ветер и риск водорослей на отдельных пляжах; лучше выбирать защищенные побережья и уточнять сезонность по острову.

Таиланд — дождливый сезон неравномерен: на Андаманском побережье выше риск ливней и волн, а Самуи, Панган и Тао часто подходят лучше для июля.

Вот несколько способов отдохнуть без дальних поездок:

Пикник в парке — мангалы, беседки, свежий воздух. В наших материалах мы уже рассказывали, где можно пожарить шашлык в Москве.

Велопрогулка — прокатиться по знакомым улицам и смотрим на город по-новому.

Поход в лес — недалеко от города всегда найдутся тропы.

Городская экскурсия — с гидом или аудиогидом. Даже родной район может удивить.

Работа в праздничные дни: что важно знать

Согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника может быть предоставлен другой день отдыха: в этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а сам день отдыха не оплачивается. Такой день отдыха можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.

Некоторые категории работников, такие как медперсонал, сотрудники сферы услуг, транспорта, общепита, работают в праздники на постоянной основе.

Для оформления работы в выходные необходима служебная записка и письменное согласие сотрудника. Это важно учитывать при оформлении командировок, если даты совпадают с нерабочими днями.