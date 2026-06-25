Аналитики "Авито Работы": в 2026 году выгоднее всего брать отпуск в июле

Россиянам напомнили, как продлить отпуск без потерь в доходе Аналитики "Авито Работы": в 2026 году выгоднее всего брать отпуск в июле

Москва25 июн Вести.Отпуск выгодно брать в те месяца, в которых больше всего рабочих дней. Летом 2026 года таким месяцем стал июль — 23 рабочих дня, сообщили эксперты "Авито Работы". Специалисты также напомнили россиянам, как можно продлить отпуск и не потерять при этом в доходе.

В июне и августе в текущем году по 21 рабочему дню, уточнил RT. При этом аналитики назвали два способа продлить отпуск без потерь в доходе.

Во-первых, это отгулы. Ими можно воспользоваться за работу в выходные и праздничные дни или за переработки. По сути, это альтернатива денежной компенсации: один отработанный сверх нормы день или восемь часов переработки можно "конвертировать" в полноценный выходной и присоединить его к отпуску объяснили специалисты

Также дополнительный выходной предусмотрен для доноров.

Если сотрудник сдавал кровь и еще не использовал этот день, его можно добавить к отпуску — он оплачивается и не уменьшает продолжительность ежегодного отпуска сказали аналитики

Каждый из этих вариантов может помочь аккуратно «достроить» летний отдых, не теряя в доходе и не использую дополнительные дни отпуска.

При этом аналитики напомнили, что сроки отпуска лучше заранее согласовывать с работодателем.

Россияне ранее рассказали, на чем экономят во время отпуска. Так, 25% опрошенных заявили, что не тратят деньги на шоппинг, а еще около 16% — на экскурсии.