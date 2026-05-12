Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что брать отпуск выгоднее всего в месяцы с наибольшем числом рабочих дней, а также если в расчетный период включаются премии, сверхурочные часы и работа в выходные. Его слова приводит "Лента.ру".

Собеседник журналистов напомнил, что отпускные устроены не как обычная зарплата, и их можно увеличить абсолютно законными способами.

Рассуждая об этом, Говырин напомнил, что при окладе заработная плата рассчитывается через количество рабочих дней, а отпускные - через средний дневной заработок и календарные дни отдыха. По его словам, с нынешнего года расчет идет по новому Положению, при котором теперь учитывается ориентир по МРОТ. В текущем году он составляет 27 093 рубля, и средняя месячная зарплата работника, отработавшего норму полностью, не может опускаться ниже этой планки.

Как объяснил депутат, на выплату имеет влияние и производственный календарь. При пятидневном рабочем графике в году 247 рабочих дней, в январе – 15 дней, в мае – 19 дней, в июле – 23 дня, поэтому в коротких месяцах потеря заработной платы за дни, ушедшие в отпуск, более ощутима.

Говоря о законных способах увеличить отпускные, депутат поделился полезными фактами.

Если в расчетный период попадает крупная премия, доплаты за сверхурочные, работа в выходные, надбавки и районные коэффициенты, средний заработок выше сказал Говырин

Он уточнил, что работнику, получающему оклад, выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней. То есть, как объяснил эксперт, в нынешнему году это июль с 23 днями, а также сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 дня).

Депутат посоветовал осторожно планировать отдых после длинного больничного или декрета, потому что такие периоды исключаются, и "при бедной базе средний заработок проседает". По словам депутата, в таких случаях применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу.

Говырин также добавил, что если отпуск выпадает на праздники, то за счет праздничных дней отпуск становится длиннее, но в количество календарных дней ежегодного отпуска эти дни не входят и отдельно не оплачиваются.

