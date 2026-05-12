Москва12 мая Вести.Жители России в среднем тратят на обновление гардероба перед летним отпуском около 9,6 тысячи рублей, пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервисов "Авито путешествия" и "Авито товары".

Гардероб перед отпуском обновляют порядка 54% опрошенных, при этом 32% ограничиваются точечными покупками, 21% опрошенных покупает много новых вещей, порядка 30% делают это время от времени.

Средний бюджет на обновление отпускного гардероба составляет около 9 668 руб. говорится в исследовании

Отмечается, что от 5 до 10 тысяч рублей на обновление гардероба тратит 41% опрошенных, от 10 до 20 тысяч рублей выделяет на эту цель 21% респондентов.

Главным при выборе летнего отпускного гардероба для 36% опрошенных является комфорт и практичность одежды, на втором месте (33%) оказалась универсальность вещей, для 18% наиболее важны выгода и цена.

Лучшим периодом для летнего отдыха в 2026 году станет июль, сообщала ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.