"Коммерсант": россияне стали меньше тратить на электронику из-за рубежа "Коммерсант": траты россиян на электронику из-за рубежа снизились на 18%

Москва28 апр Вести.Россияне в первом квартале 2026 года стали на 9% чаще заказывать электронику из-за границы, но при этом совокупные траты на нее упали на 10%, а средний чек — на 18%, составив 57,7 тысячи рублей. Об этом сообщил "Коммерсант", ссылаясь на подсчеты сервиса CDEK.Shopping.

Средний чек начал сокращаться в первом полугодии 2025 года, и тех пор динамика остается неизменной.

Россияне чаще всего заказывают смартфоны, однако в первом квартале их доля снизилась на три процентных пункта и достигла отметки 28,4%. Затем идут ноутбуки с показателем в 21,7% и игровые консоли — 12,9%.

Потребители ускорили переход на дешевую электронику и активнее ищут самые бюджетные варианты, объяснил глава направления розничных проектов "Марвел-Дистрибуции" Антон Фомин. По мнению эксперта, спрос продолжит смещаться в сторону низких цен. Изменить сложившуюся ситуацию, как считает Фомин, способно только улучшение макроэкономической обстановки.

Аналогичная тенденция складывается и внутри России. с начала 2026 года медианная стоимость электроники и бытовой техники в стране опустилась на 8-10%, а число покупок стало ниже на 6-7%, следует из данных "Платформы ОФД".