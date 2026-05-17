Почти 10% россиян ежемесячно тратят деньги на услуги ИИ Банк "Русский стандарт": около 10% россиян ежемесячно тратят деньги на услуги ИИ

Москва17 мая Вести.Ежемесячно 9% россиян тратят деньги на услуги в сфере искусственного интеллекта, еще 3% оплачивают ежегодную подписку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса банка "Русский стандарт".

При этом 77% населения России заявили, что пока не готовы тратить деньги на ИИ. Еще 11% оплачивают услуги нейросетей ситуативно.

Согласно данным опроса, в 2026 году общее число платежей за цифровые товары в стране увеличилось на 4% относительно прошлого года, однако средний чек снизился – с 650 рублей до 536 рублей.

Респонденты также высказались о навыках владения ИИ. Так, 77% опрошенных хотели бы научиться работать с нейросетями, из них 43% готовы изучать технологию взаимодействия, а 34% - изучить ИИ в простом формате. Хорошо понимают и регулярно применяют ИИ в жизни только 21% россиян. Почти половина (47%) ответили, что используют подобные сервисы иногда.

Чаще всего россияне используют ИИ для написания текстов (19% опрошенных). Для поиска и анализа данных нейросетью пользуются 16% опрошенных. На третьем месте - генерация идей, здесь к помощи ИИ прибегают еще 15% пользователей.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин отмечал, что технологии искусственного интеллекта изменят всю жизнь человечества. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что искусственный интеллект (ИИ) никогда не станет живым сознанием и не заменит человека.