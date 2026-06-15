Москва15 июн Вести.Доля наличных расчетов среди россиян в апреле-мае 2026 года выросла до 30,2% против 25% в тот же период 2025 года, сообщило издание "Известия" со ссылкой на гендиректора "Платформы ОФД" Дмитрия Батюшенкова.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отметил, что объем наличных в экономике также растет: в апреле он достиг 20 трлн рублей, что на 14% больше аналогичного показателя годом ранее.

Такие изменения эксперты объясняют ростом издержек малого бизнеса, перебоями в работе мобильного интернета, а также стремлением граждан хранить сбережения в наличных.

Чаще всего бумажными деньгами оплачивают автотовары, ремонтные работы и гостиничные услуги, поскольку в этих сферах много самозанятых и частных мастеров, а комиссии за эквайринг могут заметно снижать прибыль бизнеса.