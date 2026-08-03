Прирост наличных в России в июле вырос до 643 млрд рублей

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные деньги в июле до 643 млрд Прирост наличных в России в июле вырос до 643 млрд рублей

Москва3 авг Вести.Объем наличных денег в обращении в России в июле увеличился на 643 млрд рублей, превысив июньский показатель в 450 млрд рублей. Соответствующие данные 3 августа опубликовал Центробанк РФ.

После январского сокращения на 386,2 млрд рублей спрос на физические деньги стабильно растет: суммарный прирост за период с февраля по июль достиг 2 трлн 547 млрд рублей.

В Банке России удержание и снятие средств гражданами объясняют адаптацией к обновленным налоговым условиям, а также периодическими отключениями мобильного интернета в стране, из-за которых люди предпочитают иметь запас наличных средств.