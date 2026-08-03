Москва3 авг Вести.Массовое внедрение цифрового рубля позволит ускорить расчеты, снизить стоимость платежей и постепенно сократить объем наличных денег в обращении. К такому выводу пришли финансовые эксперты, опрошенные РИА Новости.

Цифровой рубль станет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами. При этом он не заменит существующие формы денег. С 1 сентября 2026 года все системно значимые банки и кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг, должны подключиться к платформе цифрового рубля.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дениса Попова, новая форма валюты будет способствовать сокращению наличной денежной массы, а ее популярность будет расти по мере развития инфраструктуры. Он отметил, что наиболее заметный эффект проявится в средне- и долгосрочной перспективе благодаря повышению эффективности бюджетных расходов и развитию трансграничных расчетов.

Финансовый эксперт Валентина Дрофа подчеркнула, что пользоваться цифровым рублем можно будет через привычные банковские приложения без установки дополнительных сервисов. По ее словам, технология позволит встроить цифровой рубль в сложные финансовые процессы, что поможет компаниям эффективнее управлять денежными потоками и сократить время на проведение ряда операций.

Эксперт также считает, что бизнес первым почувствует преимущества новой формы денег, поскольку низкая стоимость расчетов окажется особенно выгодной для компаний с большим объемом безналичных платежей. При этом эффект от внедрения станет заметен не сразу, а по мере интеграции цифрового рубля в повседневную финансовую деятельность.

В свою очередь директор аналитического департамента Ассоциации российских банков Анжела Ханачевская добавила, что усиление конкуренции за клиентов подтолкнет банки к развитию более удобных и доступных платежных сервисов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал NEWS.ru, как цифровой рубль будет существовать с другими видами валюты.