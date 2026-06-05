ВТБ на ПМЭФ представил готовое решение для расчетов в цифровой валюте ВТБ запустил прием платежей в цифровых рублях через платежные терминалы

Москва5 июн Вести.Банк ВТБ в пилотном режиме начал принимать платежи в цифровых рублях через свои платежные терминалы. До сентября 2026 года данная технология будет внедрена во всех терминалах банка на территории России. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Предпринимателям не нужно интегрироваться с платформой Банка России, банк берет на себя все технические процессы и дает готовые сервисы. Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избегать кассовых разрывов и сразу направлять выручку в оборот. Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией. Это позволит давать покупателям скидки, проводить акции или вложить ресурсы в развитие рассказал Бортников

По его словам, торговым точкам не потребуется закупать новое оборудование, достаточно будет открыть счет в цифровых рублях. Массовый запуск новой формы национальной валюты в стране намечен на 1 сентября 2026 года.