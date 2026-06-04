Москва4 июнВести.Стратегия банка ВТБ на следующие три года предполагает выход на триллионную прибыль. О том, как компания хочет достигнуть этого показателя, ИС "Вести" рассказал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он добавил, что цель на этот год – 650 миллионов.
При этом внутри этого таргета одна из веток нашего бизнеса, розничный бизнес, имеет "черный ноль" – легко позитивный результат. А с точки зрения утилизации капитала, розница ВТБ в состоянии зарабатывать и 200 миллиардов рублей в год, и 230 миллиардов рублей в год как целевую прибыль. Вот прибавьте 650 миллиардов рублей и сложите с 230, вы получите практически 900 миллиардов, которые и будут образовывать путь до триллионасказал Пьянов
Также зампред правления ВТБ подчеркнул, что у банка есть две глобальные бизнес-линии, которые работают на полную мощность.
Там есть резервы эффективности, есть огромные резервы эффективности в розничном бизнесе, которые будут в новой стратегии использованыдобавил он
Ранее Пьянов заявил, что банки стали агентами, распределяющими кредитные ресурсы в эффективные проекты.