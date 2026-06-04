Пьянов раскрыл, как ВТБ планирует достичь триллионной прибыли за три года Пьянов рассказал, как ВТБ достигнет триллионной прибыли

Москва4 июн Вести.Стратегия банка ВТБ на следующие три года предполагает выход на триллионную прибыль. О том, как компания хочет достигнуть этого показателя, ИС "Вести" рассказал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он добавил, что цель на этот год – 650 миллионов.

При этом внутри этого таргета одна из веток нашего бизнеса, розничный бизнес, имеет "черный ноль" – легко позитивный результат. А с точки зрения утилизации капитала, розница ВТБ в состоянии зарабатывать и 200 миллиардов рублей в год, и 230 миллиардов рублей в год как целевую прибыль. Вот прибавьте 650 миллиардов рублей и сложите с 230, вы получите практически 900 миллиардов, которые и будут образовывать путь до триллиона сказал Пьянов

Также зампред правления ВТБ подчеркнул, что у банка есть две глобальные бизнес-линии, которые работают на полную мощность.

Там есть резервы эффективности, есть огромные резервы эффективности в розничном бизнесе, которые будут в новой стратегии использованы добавил он

Ранее Пьянов заявил, что банки стали агентами, распределяющими кредитные ресурсы в эффективные проекты.