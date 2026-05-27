Москва27 маяВести.Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил решение финансовой организации рекомендовать дивиденды по нижней границе ожиданий рынка. В эфире Радио РБК топ-менеджер сообщил, что выплата на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО была согласована с Банком России.
По словам Пьянова, утвержденный размер выплат — это "компромисс между ожиданиями инвесторов и запасом капитала банка". Он подчеркнул, что этот показатель стал итогом жестких и длительных переговоров с регулятором.
Это был результат долгой работы и согласования этого размера дивидендов с Центральным банком, с Банком России. Это многонедельная, это многомесячная работапояснил Дмитрий Пьянов
При этом он добавил, что в будущем банк будет двигаться к верхней границе выплат.