В ВТБ назвали рекомендацию по дивидендам в 25% "компромиссом" с Центробанком Размер дивидендов ВТБ стал итогом согласования с Центральным банком

Москва27 мая Вести.Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил решение финансовой организации рекомендовать дивиденды по нижней границе ожиданий рынка. В эфире Радио РБК топ-менеджер сообщил, что выплата на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО была согласована с Банком России.

По словам Пьянова, утвержденный размер выплат — это "компромисс между ожиданиями инвесторов и запасом капитала банка". Он подчеркнул, что этот показатель стал итогом жестких и длительных переговоров с регулятором.

Это был результат долгой работы и согласования этого размера дивидендов с Центральным банком, с Банком России. Это многонедельная, это многомесячная работа пояснил Дмитрий Пьянов

При этом он добавил, что в будущем банк будет двигаться к верхней границе выплат.