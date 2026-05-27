Акции ВТБ ускорили падение после рекомендаций по дивидендам

Москва27 мая Вести.Акции ВТБ на торгах Московской биржи снизилась более чем на 7% после публикации рекомендаций наблюдательного совета банка по дивидендам за 2025 год.

Согласно данным торгов, по состоянию на 18.46 мск 26 мая бумаги банка подешевели на 4,75% – до 82,53 рубля за акцию. К 18.53 снижение ускорилось до 7,44%, а цена опустилась до 80,2 рубля за бумагу.

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 9,71 рубля на одну обыкновенную акцию.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в интервью ИС "Вести" рассказал, что сделка с компанией Wildberries стала очень важным шагом для группы ВТБ.