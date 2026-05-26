Костин о партнерстве ВТБ с Wildberries: это важный шаг для банка

Москва26 мая Вести.Сделка с компанией Wildberries стала очень важным шагом для группы ВТБ, это сотрудничество планируется расширять. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

ВТБ и Wildberries договорились о стратегическом альянсе.

Мы считаем, что такое взаимодействие – это очень важный шаг для нашего банка, для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении, расширять наше сотрудничество. Мы стали миноритарными акционерами "Вайлдберриз Банка", но в дальнейшем у нас имеется договоренность о расширении нашего участия, у нас достаточно широкие полномочия по совместному управлению "Вайлдберриз Банком" и так далее. Поэтому будем работать в этом направлении, я думаю, в интересах обеих структур - и компании Wildberries, и группы ВТБ сообщил Костин

Интеграция услуг Wildberries и ВТБ обеспечит их клиентам широкий спектр услуг, отметил Костин.

Думаю, что эта интеграция услуг платформы и банка, как говорится, в одном пакете, дает каждому гражданину возможность получения широкого спектра услуг. К этому многие шли и пытались обеспечить такой вариант. Вот у нас, я думаю, на базе совместной работы с Wildberries мы как раз нашим клиентам можем это предоставить сказал Костин

Ранее банк ВТБ запустил для своих розничных клиентов возможность оплаты покупок в Китае с помощью QR-кода.