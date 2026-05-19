Москва19 маяВести.Банк ВТБ для своих розничных клиентов запустил в Китае возможность оплаты покупок с помощью QR-кода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Розничные клиенты ВТБ могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду через "ВТБ онлайн"говорится в сообщении
В банке уточнили, что сервис доступен по всей стране.
Отмечается, что списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, но сумма одной операции не должна превышать 70 тысяч рублей.
Как пояснила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, в Китае QR-код давно вытеснил наличные – более 90% населения расплачиваются им ежедневно.
Благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китаясказала Скоробогатова
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ готов взаимодействовать с маркетплейсами и их банками, поскольку есть общие направления для сотрудничества в этой области.