Москва19 мая Вести.Банк ВТБ для своих розничных клиентов запустил в Китае возможность оплаты покупок с помощью QR-кода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В банке уточнили, что сервис доступен по всей стране.

Отмечается, что списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, но сумма одной операции не должна превышать 70 тысяч рублей.

Как пояснила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, в Китае QR-код давно вытеснил наличные – более 90% населения расплачиваются им ежедневно.

Благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая сказала Скоробогатова

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ готов взаимодействовать с маркетплейсами и их банками, поскольку есть общие направления для сотрудничества в этой области.