Автобренды из КНР переходят на производство в России, получая новое название Эксперт Саруханов рассказал о трансформации китайских автобрендов в российские

Москва17 апр Вести.Заместитель руководителя управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинг" Артур Саруханов в интервью ИС "Вести" рассказал, что китайские автомобильные марки расширяют свое присутствие на российском рынке, создавая суббренды и переходя на производство внутри России.

Автосалоны китайских брендов занимают 64% российского рынка. Лидером по числу открытых площадок стал суббренд электромобилей и гибридов Deepal, принадлежащий компании Changan.

Часть брендов создают суббренды, увеличивая на рынке число наименований, некоторые китайские марки переходят на российское производство, получая новое название. В целом, количество шоурумов китайских автомобилей осталось на уровне первого квартала 2025 года - всего их 2,7 тысячи.

В прошлом году на нашем рынке появилось пять новых брендов. В этом году ожидаем еще как минимум пару-тройку. Новость этого года – это бренд "Волга", который мы все с нетерпением ждем. Бренд Geely, который в свое время организовал новый суббренд под названием New Star. Сейчас часть моделей превращается в "Волгу", ровно таким образом эта трансформация происходит рассказал Саруханов

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил новый автомобиль Volga K50 перед официальным стартом продаж. Глава региона пояснил, что приобрел машину, чтобы лично оценить ее характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.