Москва10 маяВести.Две китайских компании Geely и Changan потеряли за 2025 год в России 15,68 миллиарда рублей. Причиной финансовых потерь стало сокращение покупательского спроса в РФ, сообщает Mash.
При этом Geely ушел в минус на 6,2 миллиарда рублей, при прибыли в 2024 году в 1,5 миллиарда. Потери Changan достигли 9,5 миллиарда рублей. При этом эти компании являются лидерами по числу дилерских центров.
Наибольшее количество дилерских центров у Lada (348), Chery (221), Changan (208) и Geely (207)отметил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков
Остальные бренды, по данным Telegram-канала Сергея Целикова не достигли отметки в две сотни.
В 2026 году российский рынок покинул китайский бренд Kaiyi из-за низких продаж. С 2023 года было продано на российском рынке всего 23 тысячи авто этой марки. С 1 мая обслуживанием автомобилей этой марки будет заниматься дилерские центры Jetour ("Вотур Мотор Рус").
Но не у всех китайских брендов дела обстоят так печально. JAC намерен в России расширять свой модельный ряд. К тому же в апреле российский рынок автопродаж продемонстрировал существенный рост. Россия вошла в европейский топ-5 стран по продаже легковых автомобилей.