Mash: убытки на 15 млрд рублей понесли в РФ Geely и Changan

Два китайских автобренда потеряли в России 15 миллиардов рублей Mash: убытки на 15 млрд рублей понесли в РФ Geely и Changan

Москва10 мая Вести.Две китайских компании Geely и Changan потеряли за 2025 год в России 15,68 миллиарда рублей. Причиной финансовых потерь стало сокращение покупательского спроса в РФ, сообщает Mash.

При этом Geely ушел в минус на 6,2 миллиарда рублей, при прибыли в 2024 году в 1,5 миллиарда. Потери Changan достигли 9,5 миллиарда рублей. При этом эти компании являются лидерами по числу дилерских центров.

Наибольшее количество дилерских центров у Lada (348), Chery (221), Changan (208) и Geely (207) отметил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков

Остальные бренды, по данным Telegram-канала Сергея Целикова не достигли отметки в две сотни.

В 2026 году российский рынок покинул китайский бренд Kaiyi из-за низких продаж. С 2023 года было продано на российском рынке всего 23 тысячи авто этой марки. С 1 мая обслуживанием автомобилей этой марки будет заниматься дилерские центры Jetour ("Вотур Мотор Рус").

Но не у всех китайских брендов дела обстоят так печально. JAC намерен в России расширять свой модельный ряд. К тому же в апреле российский рынок автопродаж продемонстрировал существенный рост. Россия вошла в европейский топ-5 стран по продаже легковых автомобилей.