Российский авторынок вернул себе пятое место в Европе Автостат: Россия вышла на пятое место в Европе по количеству проданных машин

Москва10 мая Вести.Россия вышла на пятую позицию по продажам автомобилей в Европе. В апреле в стране было продано 117,5 тысячи машин, сообщает агентство "Автостат", со ссылкой на GlobalData.

Объем продаж автомобилей в РФ по сравнению с мартом увеличился сразу на 12,7%. В апреле прошлого года было продано 102 тысячи машин. Драйверами "апрельского" чуда стала стабилизация макроэкономических показателей, а также обновление модельного ряда представленных в стране брендов. А возглавляет топ-5 европейских стран, лидирующих по продажам автомобилей, Германия.

Жители ФРГ приобрели почти 250 тысяч автомобилей. Это почти на 3% больше, чем в апреле прошлого года отмечается в данных статистики автопродаж в Европе

На втором месте Италия. В этой стране было продано чуть более 155 тысячи легковых автомобилей за месяц. Великобритания и Франция занимают третью и четвертую строчки рейтинга с показателями 149 и 138 тысяч соответственно.

В апреле Россия поменялась местами с Испанией, жители которой приобрели около 110 тысяч автомобилей. В марте Испания по продажам автомобилей была пятой, а РФ находилась на шестом месте.

С января по апрель в Россию было ввезено свыше 100 тысяч новых легковых машин. 70% из них завезены из Китая. За первые четыре месяца в РФ было реализовано 382,5 тысячи авто. Это на 9,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Значительную долю российского рынка занимают Haval, Geely и локализованный в стране бренд Tenet.