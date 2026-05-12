Москва12 мая Вести.На российском рынке наблюдается рост спроса на автомобили, заявил ИС "Вести" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Идет активная замена парков у такси, у каршеринга, потому что определенное время автомобили проэксплуатировались из старых брендов. И они начинают исчезать из эксплуатации, физически не могут находиться, в том числе и по причине действующих законов. И все это влияет на то, что рынок автомобилей визуально оживился, продажи растут. Является ли это тенденцией или нет, сейчас пока сложно сказать. На данный момент рост есть