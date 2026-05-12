Москва12 маяВести.На российском рынке наблюдается рост спроса на автомобили, заявил ИС "Вести" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.
Идет активная замена парков у такси, у каршеринга, потому что определенное время автомобили проэксплуатировались из старых брендов. И они начинают исчезать из эксплуатации, физически не могут находиться, в том числе и по причине действующих законов. И все это влияет на то, что рынок автомобилей визуально оживился, продажи растут. Является ли это тенденцией или нет, сейчас пока сложно сказать. На данный момент рост естьзаявил эксперт
Ранее агентство "Автостат" со ссылкой на GlobalData сообщило, что Россия вышла на пятую позицию по продажам автомобилей в Европе. В апреле в стране было продано 117,5 тысячи машин.