Минпромторг: продажа легковых авто в РФ за четыре месяца выросла на 11%

Минпромторг подвел итоги первых четырех месяцев года по продаже автомобилей Минпромторг: продажа легковых авто в РФ за четыре месяца выросла на 11%

Москва5 мая Вести.В России по итогам января-апреля 2026 года выросли продажи новых легковых автомобилей. Итоги продаж подвел Минпромторг России.

Легковых машин за четыре месяца года было реализовано 384,7 тысячи. Это на 11% больше данных за тот же период прошлого года, отмечается в сообщении российского министерства промышленности и торговли.

В апреле продажи новых легковушек выросли на 16% в годовом выражении и достигли 117,7 тысячи единиц сообщает Минпромторг

Ссылаясь на данные аналитической компании ППК, входящей в группу компаний АО "Электронный паспорт", Минпромторг добавляет, что продажи всех машин в РФ увеличились на 7% в годовом выражении, увеличившись до 430,97 тысячи.

Больше всего прибавил рынок авто российского производства. Здесь рост составил 22%. Отечественных машин продано 268,5 тысячи штук. Продажи иномарок сократились на 12%. Было продано 162,4 тысячи импортных автомобилей.

Ранее российские банки проинформировали об активизации скупки россиянами находящихся в залоге у кредитных организаций машин.