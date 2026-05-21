Продажи подержанных автомобилей в России выросли в апреле на 6,4%

Москва21 мая Вести.В апреле 2026 года продажи подержанных легковых автомобилей в России выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 542,2 тысячи машин. Об этом сообщили в агентстве "Автостат".

По данным аналитиков, которые приводит ТАСС, по сравнению с мартом текущего года объем рынка увеличился на 14,1%. Лидером среди брендов по числу проданных автомобилей с пробегом осталась Lada (в апреле продано 126,1 тысячи единиц).

В пятерку самых популярных марок также вошли Toyota (56,4 тысячи единиц), Kia (29,7 тысячи единиц), Hyundai (28,8 тысячи единиц) и Volkswagen (24,5 тысячи единиц). Среди моделей наибольшим спросом пользовались Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 4x4 и Toyota Corolla.

Всего за первые четыре месяца 2026 года в России было продано 1,87 миллиона автомобилей с пробегом, что на 5,1% больше показателя годичной давности.

Ранее в "Автостате" сообщили, что продажи новых автомобилей Lexus в РФ за первые четыре месяца этого года выросли на 90% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го.