"Автостат": продажи Lexus в РФ за первые четыре месяца 2026 г. выросли на 90%

Москва20 мая Вести.Продажи новых автомобилей Lexus в России за первые четыре месяца 2026 г. выросли на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале написал глава "Автостата" Сергей Целиков.

По его данным, 59,6% продаж пришлось на кроссовер Lexus RX (891 автомобилей), в тройку популярных моделей вошли кроссовер Lexus LX и седан бизнес-класса Lexus ES - их было продано 367 и 108 автомобилей соответственно.

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 1495 новых легковых автомобилей Lexus. Это на 90% больше, чем в январе-апреле прошлого года (785 штук) написал Целиков

Глава "Автостата" уточнил, что 84% проданных в 2026 г. автомобилей Lexus имеют японскую сборку, их поставляют через Киргизию и Белоруссию. Китайскую сборку имеют 12,5% проданных Lexus.