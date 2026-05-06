"Автостат": продажи новых легковушек в РФ выросли до 117,5 тыс. машин в апреле

Продажи новых легковушек в России выросли на 15,1% "Автостат": продажи новых легковушек в РФ выросли до 117,5 тыс. машин в апреле

Москва6 мая Вести.В апреле 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 117,5 тысячи единиц. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

Лидером среди брендов остается Lada, за ней следуют Haval и Tenet.

По итогам апреля нынешнего года в нашей стране было реализовано 117,5 тыс.ячи новых легковых машин, что на 15,1% больше, чем в том же месяце 2025 года говорится в сообщении

В первую пятерку марок по объемам продаж также вошли Geely (6,8 тысячи единиц) и Belgee (5,7 тысячи единиц).

Среди моделей наиболее востребованной стала Lada Granta, далее расположились Tenet T7, Haval Jolion, Lada Vesta и Lada Niva Travel.

По итогам января-апреля 2026 года продажи новых легковых автомобилей в стране достигли 382,5 тысячи единиц, что на 9,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал, что японская автомобильная компания Mazda, занимавшая лидирующие позиции на авторынке РФ в начале 2026 года, стала заметно терять позиции.