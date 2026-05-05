Аналитик Целиков: Mazda после успешного роста начала терять позиции в России

В "Автостате" рассказали о падении продаж автомобилей Mazda в России Аналитик Целиков: Mazda после успешного роста начала терять позиции в России

Москва5 мая Вести.Японская автомобильная компания Mazda, занимавшая лидирующие позиции на российском авторынке в начале 2026 года, начала заметно терять позиции. Об этом рассказал глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Mazda CX-5 стала открытием для российских автомобилистов. Модель успешно подошла под обновленные условия утилизации, имея мощность 160 лошадиных сил и сочетая приемлемую стоимость, репутацию марки и достойные характеристики.

Благодаря этой модели Mazda в течение девяти недель держалась в десятке самых продаваемых марок в стране, доходя до шестого места в рейтинге. Однако с середины марта продажи компании в России начали падать, указал Целиков.

Так, по итогам прошедшей недели дилерам удалось поставить на учет только 189 новых автомобилей, из-за чего Mazda опустилась на 24-е место в еженедельном рейтинге реализации. Марку обогнали Toyota с 548 автомобилями и BMW с 225 автомобилями, а также Audi и Volkswagen с показателями 209 и 197 единиц соответственно.

При этом результаты компании с начала года остаются впечатляющими, отмечает аналитик. За минувшие 18 недель россияне купили 8175 новых автомобилей Mazda. Это гарантирует марке десятую строчку среди всех брендов.

Примечательно, что более 90% продаж пришлось на кроссовер CX-5, а именно 7411 единиц. Рыночная доля этой модели от общего объема реализации легковых автомобилей в РФ составила почти 2%.

То есть каждый 50-й покупатель нового автомобиля в этом году выбрал Mazda CX-5 подытожил Целиков

В апреле стало известно, что выручка компании Mazda от продаж автомобилей в России выросла в 17 раз.