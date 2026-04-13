Москва13 апр Вести.Регистрация новых легковых автомобилей в России по итогам 15-й недели 2025 года снизилась на 20% по сравнению с предшествующим периодом и составила 24,9 тыс. единиц. Такие данные 13 апреля привел директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале, отметив при этом, что причин для беспокойства нет.

По словам эксперта, "статистический рекорд" 14-й недели объяснялся тем, что дилеры закрывали первый квартал, поэтому нынешнее снижение выглядит закономерным. Целиков подчеркнул, что рынок новых легковых автомобилей по-прежнему находится в фазе постепенного, но устойчивого восстановления.

В годовом выражении картина остается положительной: относительно аналогичной недели 2024 года объем продаж вырос на 28%. По прогнозам, апрельские результаты превзойдут мартовские и достигнут порядка 110 тыс. машин.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) за неделю зарегистрировано 1454 единицы — это на 7% ниже показателя предыдущей недели и на 13% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Иная ситуация сложилась на рынке грузовой техники. За минувшую неделю на учет поставлено 1184 новых грузовых автомобиля (от 3,5 т), что превышает результат предшествующей недели на 11,5%, а уровень 15-й недели прошлого года — на 17%. Сегмент тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 т) тоже продемонстрировал рост, достигнув 906 единиц, что на 15% больше, чем год назад.

Ранее сообщалось, что импорт авто с пробегом из Японии в РФ за первые три месяца 2026 года подскочил на 32% год-к-году.