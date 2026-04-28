Складские запасы новых машин у российских дилеров застыли на 400 тысячах Запасы новых машин у российских дилеров достигли 400 тыс. и перестали снижаться

Москва28 апр Вести.Складские остатки непроданных новых легковых автомобилей у российских дилеров прекратили сокращаться и зафиксировались на отметке примерно 400 тысяч машин. Такие данные в своем Telegram-канале привел руководитель агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Основной прирост пришелся на 2023-2024 годы (около 380 тыс шт). За 2025 год сток сократился примерно на 130 тысяч единиц. С декабря прошлого по март нынешнего года запасы новых автомобилей балансируют примерно на одном уровне заявил эксперт

Целиков уточнил, что в первом квартале 2026 года уменьшение составило лишь 6 тысяч машин, что указывает на остановку процесса активной распродажи накопленных запасов. Общий объем нереализованных новых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов оценивается приблизительно в 400 тысяч штук. Признаков продолжения снижения этого показателя не отмечается.

До этого Целиков организовал опрос, результаты которого показали: 63% участников считают основной причиной падения спроса на новые легковушки в России повышенные банковские ставки по кредитам.

Вторым по популярности фактором стало ухудшение финансовых возможностей граждан на фоне общеэкономической обстановки - на это указали 43% участников опроса. Четверть респондентов полагает, что снижение интереса покупателей объясняется надеждами на возобновление присутствия глобальных автопроизводителей на российском рынке.

Ранее руководитель "Автостата" спрогнозировал рост цен на автомобили с пробегом в России в 2026 году на уровне около 10%. Само агентство сообщало, что продажи новых легковушек в Москве в январе-феврале выросли на 6,5%.