Эксперт Целиков считает, что авторынок РФ вышел в мае на стабильные продажи "Автостат": российский авторынок демонстрирует в мае стабильный результат

Москва18 мая Вести.На послепраздничной майской неделе российский авторынок продемонстрировал неплохие результаты. За минувшую неделю было продано более 25 тысяч новых легковых автомобилей.

Продажи легковых машин показали рост в 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на снижение на 3% к предыдущей неделе, этот результат можно считать стабильным написал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале

Выросли также продажи мотоциклов. За неделю с 11 по 17 мая было куплено мототехники на 7,4% больше, чем неделей ранее. Это на 17,9% превосходит результат 20-й недели прошлого года. В этом году было продано и зарегистрировано 2383 новых мотоцикла.

Остальные сегменты авторынка роста не продемонстрировали. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) до 3,5 тонны упали на неделе на 19,2% по сравнению с началом месяца и на 28,8% к аналогичной неделе прошлого года. На 4,1% ниже предыдущей недели продажи грузовиков (MCV+HCV). Падение продаж к показателям второй недели мая прошлого года составило 18%. На прошедшей неделе было приобретено лишь 838 грузовиков.

В России запасы новых легковых автомобилей сократились. Сейчас они не превышают 400 тысяч машин. В прошлом году в это время на парковках ожидали продажи 500 тысяч новых легковушек и кроссоверов.