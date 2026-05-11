Москва11 мая Вести.Рост продаж автомобилей на российском рынке в апреле связан с эффектом низкой базы, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью ИС "Вести".

Продажи новых легковых автомобилей в минувшем апреле выросли более чем на 15% по сравнению с апрелем 2025-го, это лучший месячный результат продаж с начала года. Растет доля автомобилей российской сборки как под китайскими брендами, так и под новыми российскими марками.

Эксперт отметил, что, анализируя данные за апрель, важно делать поправку на календарный фактор – в этом году между майскими праздниками было больше рабочих дней – и учитывать эффект низкой базы.

Была определенным образом в прошлом году низкая база, поэтому всегда от низкой базы ощутимо движение вверх. Второе – ключевая ставка понижается, востребованность автомобиля и возможность его приобрести в некоторой степени растет. Плюс к этому идет активная замена парков у такси и каршеринга объяснил Хайцеэр

Продажи глобальных брендов авто в РФ выросли в 2,4 раза. За январь-апрель 2026 года в России было продано 53,4 тысячи новых автомобилей глобальных брендов, не включая российские, китайские и белорусские марки.