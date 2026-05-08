Продажи глобальных брендов авто в РФ выросли в 2,4 раза "Автостат": спрос на авто зарубежных марок заметно увеличился в РФ

Москва8 мая Вести.За январь-апрель 2026 года в России было продано 53,4 тысячи новых автомобилей глобальных брендов, не включая российские, китайские и белорусские марки. Об этом сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его данным, продажи в этом сегменте выросли на 136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля рынка достигла 14%.

Лидером сегмента стала Toyota с результатом более 9,7 тысячи автомобилей, далее следуют Mazda (более 7,9 тысячи штук), BMW (свыше 5,3 тысячи), Volkswagen (боле 4,4 тысячи) и Audi (свыше 3,4 тысячи).

Целиков также отметил, что все 15 крупнейших брендов показали положительную динамику продаж. Наибольший интерес у российских покупателей сохраняется к японским маркам, на которые пришлось 46% сегмента.

Ранее глава "Автостата" сообщал, что с 2014 года цены на автомобили в России, как новые, так и с пробегом, выросли примерно в три раза.