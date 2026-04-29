Троекратный рост: почему цены на авто в России резко взлетели после 2014 года Автомобили в РФ подорожали в 3 раза, цены стабилизировались на пике

Москва29 апр Вести.С 2014 года цены на автомобили в России, как новые, так и с пробегом, увеличились примерно в три раза. Об этом заявил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков, чье исследование цитирует "Российская газета". В частности, машины с пробегом подорожали с 435 тысяч до 1,35 млн рублей, что составляет прирост на 210%.

Эксперт объясняет столь активный рост цен совокупностью нескольких факторов: санкционным давлением, девальвацией рубля, глобальными сбоями в цепочках поставок во время пандемии, а также кардинальными изменениями на российском авторынке, произошедшими в 2022 году. В этот период прекратились поставки привычных европейских и японских брендов, резко подорожали имеющиеся стоки, и массово появились новые китайские марки.