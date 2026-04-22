Москва22 апр Вести.Президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал о том, какие из ушедших марок могут быстро вернуться в РФ. В первую очередь - это корейские автомобили, заявил глава РОАД на "Деловом завтраке" в "Российской газете". Именно поэтому до сих пор в России существуют офисы и KIA, и Hyundai.

Надо отдать им должное, они поддерживают существование и ремонт парка. То есть, ответственность с их стороны есть отметил Подщеколдин

Однако даже китайские автопроизводители меняют названия уже действующих брендов в России, поскольку опасаются санкций, добавил глава РОАД. А у "корейцев" большие продажи и в Америке, и в Европе большие, а потому влияние на их бизнес там тоже очень серьезное. Но желание у корейских производителей вернуться в Россию огромное, считает Алексей Подщеколдин. Вопрос только - когда оно осуществится.

Если бы они даже завтра захотели начать заново, для того, чтобы произвести автомобили, произвести сертификацию, нужно минимум полгода, чтобы запустить механизм заново. Дилерскую сеть нужно воссоздать. Дилеры - они ждали, ждали и отдали салоны под "китайцев", или там под еще что-то. Найти дилеров, салоны - это будет около года. уверен глава РОАД

Что касается японских производителей машин, то по мнению Подщеколдина, они тоже хотят поскорее вернуться, но они вторые в этой очереди после "корейцев". Но сделать это будет сложно, потому что Китай и его огромный автопром теснят всех конкурентов, беря ценой, технологичностью, дизайном. Поэтому возврат других азиатских автопроизводителей в Россию будет, скорее, в классе "люкс" и "бизнес", считает глава РОАД.