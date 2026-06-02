Ушедшим из РФ европейским брендам будет тяжело вернуться на российский рынок Эксперт рассказал, каким будет процесс возвращения западных брендов на рынок РФ

Москва2 июн Вести.Многие ниши, которые ранее занимали западные компании, покинувшие РФ, уже контролируются другими странами, а всех, кто захочет вернуться, будет ждать "непростой разговор". Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.

Он добавил, что нишу европейских компаний уже заняли фирмы из Китая или США.

Возвращение обратно на российский рынок, как это у народа говорится, придется входной билет купить. И это будет непростой разговор. И мы еще посмотрим, кого пускать, кого не пускать. Ведь многие ниши уже станут заняты теми же американцами. Вот немцы ушли, а американцы заняли определенные сектора у нас. И спокойненько торгуют. Без шума, без пыли. И китайцы сделали то же самое. Ну, соответственно, если у нас китайцы работают на автомобильных предприятиях, нам зачем обратно немцев пускать? Нас устраивают эти автомобили. Вот так будут приниматься решения рассказал Баширов

Ранее сообщалось, что продажи автомобильных брендов из КНР GWM и Hongqi побили рекорды. Первый смог реализовать 40 тысяч автомобилей за 3 месяца 2026, а второй поднял показатели проданных автомобилей на 95%.