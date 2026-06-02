Москва2 июнВести.Многие ниши, которые ранее занимали западные компании, покинувшие РФ, уже контролируются другими странами, а всех, кто захочет вернуться, будет ждать "непростой разговор". Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов.
Он добавил, что нишу европейских компаний уже заняли фирмы из Китая или США.
Возвращение обратно на российский рынок, как это у народа говорится, придется входной билет купить. И это будет непростой разговор. И мы еще посмотрим, кого пускать, кого не пускать. Ведь многие ниши уже станут заняты теми же американцами. Вот немцы ушли, а американцы заняли определенные сектора у нас. И спокойненько торгуют. Без шума, без пыли. И китайцы сделали то же самое. Ну, соответственно, если у нас китайцы работают на автомобильных предприятиях, нам зачем обратно немцев пускать? Нас устраивают эти автомобили. Вот так будут приниматься решениярассказал Баширов
Ранее сообщалось, что продажи автомобильных брендов из КНР GWM и Hongqi побили рекорды. Первый смог реализовать 40 тысяч автомобилей за 3 месяца 2026, а второй поднял показатели проданных автомобилей на 95%.