Во Франции бьют тревогу из-за доминирования китайского автопрома

Москва16 мая Вести.Во французской компании Valeo, которая занимается поставкой автокомплектующих, призвали Европейский союз (ЕС) принять срочные протекционистские меры для защиты автомобильной промышленности Европы от конкуренции с Китаем. Соответствующее заявление сделал глава компании Кристоф Перийя в комментарии изданию Welt am Sonntag.

Сам Китай это делает, США это делают, Индия это делает, Южная Америка тоже - только Европа нет посетовал он

Перийя считает, что отставание европейского автопрома от Китая можно оценить примерно в 30%.

Глава компании полагает, что надо обратиться к опыту американской стороны при введении защитных пошлин.