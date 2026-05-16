Москва16 маяВести.Европейский авторынок сейчас наводнен китайскими электромобилями, что уничтожает промышленность Европы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, Вашингтон не может допустить, чтобы эта уязвимость распространилась на "другие поля".
Европейцы сейчас … они наводнены китайскими электромобилями. Это уничтожает их индустрию тамприводит слова Рубио Telegram-канал Clash Report
Госсекретарь подчеркнул, что уже существуют области в экономике, в которых они на 85-95% полагаются на Китай.