Рубио предупредил об опасности электромобилей КНР для авторынка Европы

Москва16 мая Вести.Европейский авторынок сейчас наводнен китайскими электромобилями, что уничтожает промышленность Европы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Вашингтон не может допустить, чтобы эта уязвимость распространилась на "другие поля".

Европейцы сейчас … они наводнены китайскими электромобилями. Это уничтожает их индустрию там приводит слова Рубио Telegram-канал Clash Report

Госсекретарь подчеркнул, что уже существуют области в экономике, в которых они на 85-95% полагаются на Китай.