Москва14 мая Вести.Китайская армия растет беспрецедентными темпами и уже является второй по мощности во всем мире, заявил в интервью NBC госсекретарь США Марко Рубио.

Темпы роста китайской армии за последние 10 лет абсолютно беспрецедентны. Они вложили в систему миллиарды и миллиарды долларов. Думаю, у них есть амбиции добиться того, чтобы проецировать свою мощь на весь мир, как США. В этом они пока еще отстают. Но сейчас у них, без сомнения, вторая по мощи армия в мире сказал Рубио

Президент США Дональд Трамп посетил Китай с официальным визитом и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров Рубио ранее отметил, что стороны сходятся во мнении по поводу демилитаризации Ормузского пролива.