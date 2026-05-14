Рубио: подъем Китая не может происходить за счет США

Москва14 мая Вести.Вашингтон не собирается сдерживать развитие Пекина, но рост влияния Китая не должен сопровождаться уменьшением роли США, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

США должны поступать правильно, когда планы Китая вступают в конфликт с национальными интересами США, считает Рубио.

Мы не пытаемся сдерживать Китай. Но их подъем не должен происходить за наш счет. Их подъем не должен сопровождаться нашим падением заявил Рубио

Госсекретарь добавил, что США не могут попасть в полную зависимость от Китая, поскольку станут уязвимыми.

Между тем президент США Дональд Трамп в среду прилетел в Китай. Это первый за последние девять лет визит президента США в Китай.