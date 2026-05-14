Москва14 маяВести.Необходимо выстраивать взаимодействие с Китаем с учетом "очень значительных" двусторонних разногласий. Об этом государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News на фоне визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин.
Ранее Рубио отметил, что США не могут попасть в полную зависимость от Китая, поскольку станут очень уязвимыми. Однако, по его мнению, сам Китай хочет, чтобы весь мир зависел от него на 100%. Рубио также добавил, что Пекин остается главным геополитическим противником Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп 13 мая вечером прибыл с визитом в Пекин. Это первый за девять лет визит президента США в КНР.