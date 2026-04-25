Макрон: зависимость Европы от США усилится в случае разрыва связей с КНР Макрон: разрыв связей с Китаем усилит зависимость Европы от США

Москва25 апр Вести.Европа рискует стать еще более зависимой от Вашингтона, если перейдет к стратегии разрыва связей с Китаем. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе дискуссии с лидером Греции Константиносом Тасуласом и премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, трансляцию вел DRM News.

По его мнению, в таком случае мир будет воспринимать Европу исключительно как "вассалов США". Французский лидер подчеркнул, что хотел бы не допустить такого сценария.

Чего нам следует избегать, так это поспешного перехода к стратегии разрыва связей с Китаем, поскольку это приведет к усилению нашей зависимости от США заявил Макрон

Он также добавил, что США, определяя свою геополитическую стратегию, уже на протяжении 15 лет не учитывают интересы европейских партнеров.