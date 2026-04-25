Москва25 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что лидеры России, Соединенных Штатов и Китая противостоят Европе. Об этом он заявил в ходе дискуссии с лидером Греции Константиносом Тасуласом и премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, трансляцию вел DRM News.

По словам французского президента, сложившаяся ситуация является "уникальной".

Не стоит недооценивать уникальный момент, когда президент США, президент России, президент Китая противостоят европейцам. Для нас это тот самый момент - просыпайтесь заявил Макрон

Он также подчеркнул, что Европе нужно правильно оценивать американскую стратегию, которая преследует исключительно интересы Вашингтона.

При этом, по словам Макрона, Штаты могут быть союзниками для некоторых стран, но уже не такими предсказуемыми и надежными.