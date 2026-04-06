В Турции заявили, что план Макрона сопротивляться США под вопросом из-за России

Москва6 апр Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон пытается сопротивляться давлению со стороны США и стремится быть "голосом Европы", однако поддержка санкционной политики в отношении России вызывает вопросы относительно последовательности этой позиции. Об этом говорится в статье, опубликованной турецкой газетой Aydınlık.

3 апреля французский лидер призвал ряд стран, среди которых не только европейские государства, но и Австралия. Бразилия, Канада, Южная Корея и Япония, объединить усилия и вместе противостоять влиянию США.

Макрон позиционирует себя выразителем интересов Европы и сторонником "стратегической автономии", но его прежняя политика, включая поддержку антироссийских санкций и участие в формируемых Западом альянсах, ставит под сомнение реальную независимость этой линии отмечает издание

По мнению газеты, французский президент стремится образовать коалицию стран, которые не хотят выбирать между Соединенными Штатами и Китаем, поэтому уделяет много внимания развитию отношений с Бразилией, Индией и Канадой.

На фоне энергетического кризиса и ухудшения отношений с США Европа ищет новые экономические и политические опоры, в том числе, в Азии. В этих условиях идея "третьего пути" рассматривается как попытка адаптироваться к изменяющемуся миропорядку, но ее практическая реализация остается неясной заключила Aydınlık

3 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой объяснила, почему отношения стран НАТО с Соединенными Штатами, резко испортились на фоне ближневосточного конфликта.