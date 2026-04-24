Макрон объяснил, почему нужно укреплять суверенитет Европы Макрон уверен, что США не защитят Европу в долгосрочной перспективе

Москва24 апр Вести.США откажутся от защиты Европы в долгосрочной перспективе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с учениками франко-кипрской школы в Никосии. Елисейский дворец показал фрагменты встречи в соцсети X.

Вызов для Европы - стать сильной и более независимой, потому что США больше не защитят нас в долгосрочной перспективе отметил Макрон

По его мнению, это хорошо видно на примере событий с Гренландией, переговоров США с Украиной и событий вокруг Ирана.

США - это наши союзники, но Европа строилась с мыслью, что они намерены защищать нас вечно. Для вашего поколения, думаю, это уже не сработает уточнил Макрон, обращаясь к школьникам

В связи с этим необходимо укреплять европейский суверенитет, заключил президент Франции.

Турецкая газета Aydınlık сообщила, что Макрон пытается сопротивляться давлению со стороны США и стремится стать "голосом Европы". Однако его поддержка санкционной политики в отношении Москвы вызывает вопросы относительно последовательности этой позиции.