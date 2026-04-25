Москва25 апрВести.Вашингтон, определяя свою геополитическую стратегию, уже на протяжении 15 лет не учитывает интересы европейских партнеров. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе дискуссии с лидером Греции Константиносом Тасуласом и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, трансляцию которой вел DRM News.
Макрон подчеркнул, что Европе нужно трезво оценивать курс США, который, по его мнению, зависит не только от позиции действующего президента Дональда Трампа.
Я бы сказал, что Соединенные Штаты на протяжении последних 15 лет живут в парадигме, где приоритет номер один - это сама Америка. И я это уважаю... Второй приоритет - Китай… Их [США] стратегии просто не ставят европейские интересы в центр вниманиязаявил Макрон
Ранее французский лидер отметил, что Вашингтон может быть союзником для определенных стран, но уже не таким надежным и предсказуемым.