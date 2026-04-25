Макрон: США уже 15 лет не учитывают интересы европейцев Макрон: интересы Европы не являются центральным звеном стратегии США

Москва25 апр Вести.Вашингтон, определяя свою геополитическую стратегию, уже на протяжении 15 лет не учитывает интересы европейских партнеров. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе дискуссии с лидером Греции Константиносом Тасуласом и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, трансляцию которой вел DRM News.

Макрон подчеркнул, что Европе нужно трезво оценивать курс США, который, по его мнению, зависит не только от позиции действующего президента Дональда Трампа.

Я бы сказал, что Соединенные Штаты на протяжении последних 15 лет живут в парадигме, где приоритет номер один - это сама Америка. И я это уважаю... Второй приоритет - Китай… Их [США] стратегии просто не ставят европейские интересы в центр внимания заявил Макрон

Ранее французский лидер отметил, что Вашингтон может быть союзником для определенных стран, но уже не таким надежным и предсказуемым.