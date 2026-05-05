Макрон назвал США "слоном в комнате" и призвал отказаться от "ядерного зонтика"

Макрон заявил о "коллективной тревоге" в Европе Макрон назвал США "слоном в комнате" и призвал отказаться от "ядерного зонтика"

Москва5 мая Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны решили не зависеть от крупных держав и стремиться к стратегической автономии.

Его слова передает "Российская газета".

По мнению французского лидера, Евросоюз слишком сильно зависит от "ядерного зонтика" Соединенных Штатов идолжен это исправить.

"Мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу" высказался Макрон в ходе панельной дискуссии на саммите Европейского политического сообщества в Ереване

Политик также сравнил США со "слоном в комнате".

Ранее Макрон заявил, что Париж не будет принимать участие в операции США по сопровождению судов, которые заблокированы в Ормузском проливе.