Москва5 маяВести.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны решили не зависеть от крупных держав и стремиться к стратегической автономии.
Его слова передает "Российская газета".
По мнению французского лидера, Евросоюз слишком сильно зависит от "ядерного зонтика" Соединенных Штатов идолжен это исправить.
"Мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу"высказался Макрон в ходе панельной дискуссии на саммите Европейского политического сообщества в Ереване
Политик также сравнил США со "слоном в комнате".
Ранее Макрон заявил, что Париж не будет принимать участие в операции США по сопровождению судов, которые заблокированы в Ормузском проливе.