Экс-глава МИД ФРГ: Европа больше не может рассчитывать на "ядерный зонтик" США

Экс-глава МИД ФРГ: европейцы больше не могут полагаться на "ядерный зонтик" США Экс-глава МИД ФРГ: Европа больше не может рассчитывать на "ядерный зонтик" США

Москва4 июл Вести.Страны Европы больше не могут рассчитывать на "ядерный зонтик" США, поскольку Вашингтон уже фактически запустил процесс выхода из НАТО.

С таким утверждением выступил бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер (1998-2005 гг.) в интервью медиагруппе Funke.

Американцы фактически уже на пути выхода [из состава Североатлантического альянса] … Я бы больше не полагался на него заявил немецкий экс-министр, говоря о "ядерном зонтике" США

Он подчеркнул, что при подобном сценарии европейцам придется создавать собственный "ядерный зонтик" из имеющихся у Великобритании, Франции, а также неядерных стран региона запасов.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". По словам французского лидера, в рамках нового подхода его страна увеличит число ядерных боеголовок, а другие государства Европы смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.

Макрон отмечал, что к так называемой доктрине Франции присоединятся еще восемь европейских стран. Среди них – Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Согласно утверждениям президента Франции, европейцы "решили поднять коллективную тревогу", чтобы не зависеть от "ядерного зонтика" США и достичь стратегической автономии.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для журнала "Международная жизнь" писал, что Москва глубоко обеспокоена намерениями Парижа обеспечить ряд стран Европы "ядерным зонтиком".