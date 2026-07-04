Москва4 июлВести.Страны Европы больше не могут рассчитывать на "ядерный зонтик" США, поскольку Вашингтон уже фактически запустил процесс выхода из НАТО.
С таким утверждением выступил бывший министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер (1998-2005 гг.) в интервью медиагруппе Funke.
Американцы фактически уже на пути выхода [из состава Североатлантического альянса] … Я бы больше не полагался на негозаявил немецкий экс-министр, говоря о "ядерном зонтике" США
Он подчеркнул, что при подобном сценарии европейцам придется создавать собственный "ядерный зонтик" из имеющихся у Великобритании, Франции, а также неядерных стран региона запасов.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". По словам французского лидера, в рамках нового подхода его страна увеличит число ядерных боеголовок, а другие государства Европы смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
Макрон отмечал, что к так называемой доктрине Франции присоединятся еще восемь европейских стран. Среди них – Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Согласно утверждениям президента Франции, европейцы "решили поднять коллективную тревогу", чтобы не зависеть от "ядерного зонтика" США и достичь стратегической автономии.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для журнала "Международная жизнь" писал, что Москва глубоко обеспокоена намерениями Парижа обеспечить ряд стран Европы "ядерным зонтиком".