Москва5 апр Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью украинским СМИ выразил скептицизм относительно идеи создания европейского "ядерного зонтика", поскольку эту функцию уже выполняет НАТО.

Ему задали вопрос о возможности создания европейского "ядерного зонтика".

Во-первых, я скептически отношусь к разговорам об этом. Потому что это не так, что чем больше об этом говоришь, тем ближе это становится заявил он

По словам Сикорского, в НАТО существует система совместного использования ядерного оружия. Франция и Великобритания также обладают средствами сдерживания, однако их арсеналы, как он заявляет, достаточно небольшие.

Потому они не выполняют ту работу, которую выполняет американское средство сдерживания добавил он

Он подчеркнул, что по своей сути НАТО и без того является "ядерным альянсом".

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что укрепление собственного ядерного потенциала, на которое рассчитывает Великобритания, не сможет дать никаких материальных гарантий безопасности.

После этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что американский "зонтик безопасности" несет странам, которые на него надеются, больше бед, чем пользы.