Москва23 апр Вести.Посол РФ во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков сомневается в возможности создания "европейского НАТО" с участием Канады и Великобритании. Свою позицию он выразил в интервью ИС "Вести".

Дипломат напомнил, что разговоры о создании европейской армии велись еще в начале 80-х, однако "воз и ныне там".

Я весьма скептически отношусь к возможности создания [европейского НАТО], тем более – с участием Канады и Великобритании – отдельного нового военного союза. Хотя такие разговоры ведутся. Ну и что касается позиции США, то тут трудно комментировать, потому что вы знаете, насколько она волатильна сегодня. Но НАТО – это продукт США. Если он будет нужен США, то он будет существовать. Если нет, то это уже другой разговор заявил посол Мешков

Ранее западные СМИ сообщали, что Европа и Канада обсуждают возможность создания "европейского НАТО" в случае, если США покинут альянс.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирается подвергнуть курс страны в рамках НАТО серьезному пересмотру.