Москва20 мая Вести.Глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне счел идею по созданию общеевропейской армии "недоразумением". Его слова передает РИА Новости.

Руководитель комитета обратил внимание на невозможность ее создания, так как уже существует набор национальных армий.

Мы не можем думать о европейской армии. Это нонсенс резюмировал Драгоне

Ранее военный эксперт, доцент факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин заявил, что французская армия является одной из самых неподготовленных армий в НАТО.