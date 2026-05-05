Москва5 маяВести.Россия считает невозможным компромисс по вопросу о нераспространении ядерного оружия без учета соответствующего потенциала Великобритании и Франции и гарантий участия этих стран в реализации таких договоренностей, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Глава дипмиссии сделал соответствующий комментарий на фоне недавнего выступления французского президента Эммануэля Макрона, объявившего о переходе страны к этапу "продвинутого ядерного сдерживания".
При тех уровнях сокращения ядерного оружия, на которые мы уже вышли, как французские, так и британские ядерные потенциалы начинают иметь определенный вес. Поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективысказал Мешков в интервью РИА Новости
Дипломат обратил внимание, что США настаивают на участии Китая в переговорах по ядерным вопросам и учете его потенциала.
Вместе с этим посол констатировал, что Франция отказывается обсуждать эту тему, продолжая наращивать ядерный потенциал.
Ядерная страна, член НАТО, заявляет, что она будет … увеличивать производство ядерного оружия, и будет это делать не транспарентно. И одновременно отказывается от минимального обсужденияподчеркнул дипломат
Макрон представил концепцию так называемого продвинутого сдерживания в начале марта 2026 года. В ее рамках Париж, среди прочего, намерен засекретить состав своего ядерного арсенала.
Наряду с этим доктрина предусматривает участие партнеров Франции по ЕС в вопросах организации ядерного вооружения.
О своем участии в этой программе заявило правительство Германии, власти Польши также выражали готовность к ней присоединиться.
Ранее российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал любые планы, связанные с укреплением "ядерного зонтика" Европы, прямой угрозой стратегической безопасности России.