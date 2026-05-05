Посол РФ в Париже не видит смысла в дискуссии о ядерном оружии без учета 2 стран Посол Мешков: обсуждать "ядерный вопрос" без Парижа и Лондона бессмысленно

Москва5 мая Вести.Россия считает невозможным компромисс по вопросу о нераспространении ядерного оружия без учета соответствующего потенциала Великобритании и Франции и гарантий участия этих стран в реализации таких договоренностей, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Глава дипмиссии сделал соответствующий комментарий на фоне недавнего выступления французского президента Эммануэля Макрона, объявившего о переходе страны к этапу "продвинутого ядерного сдерживания".

При тех уровнях сокращения ядерного оружия, на которые мы уже вышли, как французские, так и британские ядерные потенциалы начинают иметь определенный вес. Поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективы сказал Мешков в интервью РИА Новости

Дипломат обратил внимание, что США настаивают на участии Китая в переговорах по ядерным вопросам и учете его потенциала.

Вместе с этим посол констатировал, что Франция отказывается обсуждать эту тему, продолжая наращивать ядерный потенциал.

Ядерная страна, член НАТО, заявляет, что она будет … увеличивать производство ядерного оружия, и будет это делать не транспарентно. И одновременно отказывается от минимального обсуждения подчеркнул дипломат

Макрон представил концепцию так называемого продвинутого сдерживания в начале марта 2026 года. В ее рамках Париж, среди прочего, намерен засекретить состав своего ядерного арсенала.

Наряду с этим доктрина предусматривает участие партнеров Франции по ЕС в вопросах организации ядерного вооружения.

О своем участии в этой программе заявило правительство Германии, власти Польши также выражали готовность к ней присоединиться.

Ранее российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал любые планы, связанные с укреплением "ядерного зонтика" Европы, прямой угрозой стратегической безопасности России.