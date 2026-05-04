"Полагаю, что сознают": посол обратился к противникам РФ насчет ядерного оружия Посол Нечаев: противники РФ знают, чем кончится попытка применить ядерное оружие

Москва4 мая Вести.Политические оппоненты Москвы должны осознавать возможные последствия попытки применить ядерное оружие против РФ, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Глава дипмиссии сделал соответствующий комментарий на фоне недавнего выступления французского президента Эммануэля Макрона, который объявил о переходе Парижа к этапу "продвинутого ядерного сдерживания".

Полагаю, что наши противники сознают, чем может закончиться для них попытка применения или даже угрозы применения ядерных сил против России сказал посол в беседе с РИА Новости

Ранее Нечаев заявил, что любые планы, связанные с укреплением "ядерного зонтика" Европы, являются прямой угрозой стратегической безопасности России.

Макрон рассказал о концепции так называемого продвинутого сдерживания в начале марта 2026 года. В ее рамках Париж, среди прочего, намерен засекретить состав своего ядерного арсенала.

Наряду с этим доктрина предусматривает участие партнеров Франции по ЕС в вопросах организации ядерного вооружения.

О своем участии в этой программе заявило правительство Германии, власти Польши также выражали готовность к ней присоединиться.