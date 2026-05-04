Москва4 маяВести.Политические оппоненты Москвы должны осознавать возможные последствия попытки применить ядерное оружие против РФ, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.
Глава дипмиссии сделал соответствующий комментарий на фоне недавнего выступления французского президента Эммануэля Макрона, который объявил о переходе Парижа к этапу "продвинутого ядерного сдерживания".
Полагаю, что наши противники сознают, чем может закончиться для них попытка применения или даже угрозы применения ядерных сил против Россиисказал посол в беседе с РИА Новости
Ранее Нечаев заявил, что любые планы, связанные с укреплением "ядерного зонтика" Европы, являются прямой угрозой стратегической безопасности России.
Макрон рассказал о концепции так называемого продвинутого сдерживания в начале марта 2026 года. В ее рамках Париж, среди прочего, намерен засекретить состав своего ядерного арсенала.
Наряду с этим доктрина предусматривает участие партнеров Франции по ЕС в вопросах организации ядерного вооружения.
О своем участии в этой программе заявило правительство Германии, власти Польши также выражали готовность к ней присоединиться.