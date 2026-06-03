Посол: Москва примет меры в случае появления ЯО в странах, граничащих с Россией

Посол Беляев: РФ примет меры в случае появления ядерного оружия в Скандинавии Посол: Москва примет меры в случае появления ЯО в странах, граничащих с Россией

Москва3 июн Вести.В случае появления ядерного оружия (ЯО) в странах, которые находятся в непосредственной близости от российских границ, Москва для купирования угроз примет меры, в том числе военно-технические, заявил посол России в Швеции Сергей Беляев газете "Известия".

Россия рассматривает появление французского ЯО в странах, находящихся в непосредственной близости от границ с Россией, как фактор, оказывающий отрицательное влияние на безопасность страны, отметил посол.

Разумеется, будем принимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для купирования любых исходящих в адрес России угроз приводят "Известия" слова Беляева

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале эпохи "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит количество ядерных боеголовок (сейчас Франция имеет 290 боеголовок), а страны Европы получат возможность участвовать в совместных учениях.

Макрон уточнил, что к французской доктрине присоединятся некоторые европейские страны. В конце мая к плану Франции присоединилась Норвегия.